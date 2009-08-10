Цены на сахар повышаются

На Нью-Йоркской товарной бирже (ICE Futures) торги ближайшим, октябрьским фьючерсом на сахар-сырец в пятницу закрылись на отметке 20,71 цента за фунт — почти вдвое дороже, чем в прошлом декабре. Последний раз стоимость фунта превышала 20 центов весной 1981 г. Исторического максимума достигли и цены на белый сахар. На Лондонской фьючерсной бирже (Liffe exchange) в пятницу цена октябрьского фьючерса выросла до $537,2 за 1 т. Так дорого белый сахар не стоил с июля 1983 г. (все котировки — Thompson Reuters), сообщает Дело.

С начала года, по данным Bloomberg, сахар-сырец на бирже подорожал на 75%, белый сахар — на 69%. Основная причина взлета — неурожай сахарного тростника в крупнейшей стране-производителе — Бразилии. Из-за затяжного сезона дождей Бразилия снизила прогноз урожая.

В Индии, второй по величине стране — производителе сахара и его крупнейшем потребителе, напротив, засуха. Из-за этого урожай тростника в Индии сократился в нынешнем году до 15,5 млн т по сравнению с 26,3 млн т в прошлом. В 2009/10 сельхозгоду Индия планирует импортировать 5 млн т сахара-сырца, из них 2,9 млн т — уже в текущем году, сообщил на прошлой неделе министр сельского хозяйства страны Шарад Павар.

Не лучшим образом обстоят дела и в Китае — третьем в мире производителе сахара. На днях чиновник комиссии по национальному развитию и реформам заявил, что в будущем году дефицит сахара в стране может составить 1,5 млн т.