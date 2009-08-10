Малайзия наращивает производство пальмового масла

По данным Малазийской палаты по пальмовому маслу (МРОВ), объем производства сырого пальмового масла в Малайзии в июле т.г. увеличился на 3% - до 1,49 млн. тонн в сравнении с показателем предыдущего месяца (1,45) млн. тонн. При этом по итогам указанного месяца экспорт достиг 1,45 млн. тонн, что на 13% превышает показатель июня т.г. (1,28 млн. тонн).

В результате, запасы пальмового масла в стране снизились на 5,7% - до 1,33 (1,41) млн. тонн, оказавшись несколько ниже рыночных ожиданий, которые колебались в диапазоне 1,35-1,38 млн. тонн.

По данным Малазийской палаты по пальмовому маслу (МРОВ), объем производства сырого пальмового масла в Малайзии в июле т.г. увеличился на 3% - до 1,49 млн. тонн в сравнении с показателем предыдущего месяца (1,45) млн. тонн. При этом по итогам указанного месяца экспорт достиг 1,45 млн. тонн, что на 13% превышает показатель июня т.г. (1,28 млн. тонн).

В результате, запасы пальмового масла в стране снизились на 5,7% - до 1,33 (1,41) млн. тонн, оказавшись несколько ниже рыночных ожиданий, которые колебались в диапазоне 1,35-1,38 млн. тонн.