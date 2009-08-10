В Украине намолочено более 33 млн. тонн зерна

В Украине по состоянию на 7 августа 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено более 33 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади более 11,6 млн. га, или 89% планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 28,3 ц/га.

В частности, на указанную дату было намолочено около 20 млн. тонн пшеницы с площади 6,3 млн. га, что составляет 92% от плана при средней урожайности 31,6 ц/га.

Согласно оперативным данным, аграрии также собрали 11,6 млн. тонн ячменя с площади более 4,6 млн. га (91% от прогноза), 510 тыс. тонн гороха с 271 тыс. га (95% от прогноза).

Продолжается уборка ржи. К указанной дате намолочено 613 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,4 ц/га.

Аграрии к 7 августа также собрали более 1,77 млн. тонн рапса с 993 тыс. га при средней урожайности 17,9 ц/га.