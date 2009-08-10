Аграрии Полтавской области собрали 2 млн. тонн зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-губернатор Полтавской области Владимир АНДРИЕНКО.

По его словам, средняя урожайность составляет 32 центнера с га, обмолочено 95% площадей. «Уборку завершили 15 из 25 районов области. Первыми 100 тыс. тонн зерна собрали аграрии Глобинского и Новосанжарского районов», - сказал В.АНДРИЕНКО.

Он также отметил, что в этом году погода не содействовала росту зерновых. «В этом году, как никогда ситуация, с погодой была сложной. 53 дня после посевов не было дождя, но благодаря влагосберегающим и энергосберегающим технологиям мы достигли хорошего результата», - заявил В.АНДРИЕНКО.