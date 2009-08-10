Реальная цена сахара в Украине не более 4,3 грн. за кг

Реальная цена сахара в Украине на сегодня составляет не более 4,3 грн. за килограмм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сегодня на пресс-конференции.

По его словам, на сегодня нет объективных причин для роста цен на сахар.

«Каких либо объективных причин роста цен на сахар сегодня нет», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

По его информации, запас сахара в Украине на сегодня составляет 435 тыс. тонн при среднемесячном потреблении 150-160 тыс. тонн. Б.ДАНИЛИШИН отметил, что правительство уже в ближайшее время примет ряд мер, направленных на стабилизацию ценовой ситуации на рынке сахара. В частности, в ближайшее время на рынок будет направлено около 50 тыс. тонн сахара по цене от 4 до 4,3 грн. за килограмм, в зависимости от расходов на доставку.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, рост цен на сахар в Украине обусловлен действиями ряда операторов рынка. «Призываю население не тратить лишние деньги на покупку сахара у спекулянтов», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, министр сообщил, что уже в ближайшее время в отношении недобросовестных участников рынка сахара будут применяться санкции, а также будут обнародованы названия таких компаний.