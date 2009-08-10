Тимошенко: проекты контрактов с Японией и Канадой уже готовы

На сегодняшний день уже подготовлены контракты с японскими и канадскими компаниями на строительство в Украине малых и средних элеваторов с объемом хранения зерна до 10 тыс. тонн ежегодно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Полтавской области заявила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в бюджете предусмотрено предоставление госгарантий для строительства таких элеваторов и на сегодняшний день с Японией и Канадой уже проведены детальные переговоры.

Премьер также сообщила, что согласно проектам контрактов часть производства ляжет на сторону кредиторов, другую же часть будет осуществлять Украина.

«Мы надеемся, что эту программу будем реализовывать через «Украгролизинг». Это значит, что мы профинансируем как государство закупки этих элеваторов за счет гарантий государства и привлечения долгосрочных дешевых кредитов, потом передадим в лизинг на очень льготных условиях малым и средним аграрным предприятиям или их объединениям, а затем в течение 25 лет они будут без процентов, спокойно возвращать эту сумму, имея свои мощности для хранения (зерна – УНИАН) и имея полную независимость в том, чтобы не продавать зерно, когда оно только собрано с поля и на него самая низкая цена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что в этом случае стоимость услуг элеваторов будет ниже существующих на сегодняшний день, поскольку услуга хранения зерна будет демонополизирована.

«Я думаю, что 50 на 50 со странами, которые хотят быть финансовыми участниками, мы и будем создавать эти мощности. 50% - украинский труд: строители, главные металлоконструкции, и 50% - работа тех, кто дает нам долгосрочные кредиты», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что реализация этих контрактов по хранению до 3 млн. тонн зерна может быть осуществлена уже до конца текущего года, в крайнем случае, до конца первого квартала 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что до конца года будет построено необходимое количество элеваторов мощностью от 1 до 10 тыс. тонн зерна.

По ее словам, инвестиционные проекты по строительству малых элеваторов будут осуществляться с участием иностранных компаний. Премьер-министр уточнила, что такие пункты хранения зерна будут создаваться непосредственно в местах сбора урожая.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, строительство малых элеваторов будет осуществляться в рамках реализации государственной программы по созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

Напомним, 3 июня т.г. Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую программу по развитию и созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Программой предусматривается до 2015 года для развития и создания сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов выделить 6,5 млрд. грн., в 2009 году из Стабилизационного фонда – 90 млн. грн.