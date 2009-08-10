Производство сельхозтехники в Украине сократилось

Объем производства в Украине сельскохозяйственной техники в І полугодии текущего года упал на 84,5% против аналогичного периода 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу во время совещания конструкторов предприятий, ведущих научно-исследовательских учреждений и производителей техники в отрасли машиностроения для АПК в Киеве сообщил заместитель директора Государственного департамента тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (Госсельхозмаш) Николай ШЕВЧУК.

По словам Н.ШЕВЧУКА, причиной такого состояния является недостаточное финансирование программ развития отечественного машиностроения для агропромышленного компалекса.

“Сегодня работает Государственная программа развития отечественного машиностроения для АПК (2007-2010 гг.), которая на 2009 год предусматривает 62,4 млн. грн., но пока не профинансировано ни копейки”, - сказал он.

Н.ШЕВЧУК отметил, что основные проблемы сельскохозяйственного машиностроения - резкий рост импорта, потеря рынков сбыта из-за ограничения поставок в Россию, Беларусь, Казахстан, снижение покупательной способности аграриев, недостаточное выделение средств на приобретение отечественной техники через “Украгролизинг”.