Кабмин планирует привлечь более 1 млрд. долл. кредитов

На сегодняшний день правительство планирует привлечь более миллиарда долларов кредитов из Канады, Японии и Южной Кореи для развития обслуживающих сельхозкооперативов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Полтавской области сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сейчас мы работаем с Японией, Канадой и Южной Кореей, и общая сумма, которая будет, - это больше миллиарда долларов. Вы еще не все постановления видели, и там (предусмотрены меры - УНИАН) как раз для того, чтобы развивать все направления – и демонополизацию рынка молока, и демонополизацию услуг элеваторов, и в том числе много других вопросов, которые связаны с оснащением сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Там комплексная программа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что до конца года будет построено необходимое количество элеваторов мощностью от 1 до 10 тыс. тонн зерна.

По ее словам, инвестиционные проекты по строительству малых элеваторов будут осуществляться с участием иностранных компаний. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, строительство малых элеваторов будет осуществляться в рамках реализации государственной программы по созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

Она также сказала, что поставки в Украину элеваторов и молоковозов по контрактам, которые планируется подписать между Украиной и японскими компаниями, могут начаться до конца текущего года.

Напомним, 3 июня т.г. Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую программу по развитию и созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Программой предусматривается до 2015 года для развития и создания сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов выделить 6,5 млрд. грн., в 2009 году из Стабилизационного фонда – 90 млн. грн.