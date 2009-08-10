Тимошенко: нужно строить крупные элеваторы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости наряду с малыми заниматься в Украине строительством крупных элеваторов, поскольку урожайность в ближайшие годы в Украине должна вырасти до 70 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге в Полтавской области.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день в Украине работают 24,6 тыс. элеваторов, на которых может храниться 55 млн. тонн зерна, из них сертифицированные склады для хранения 30 млн. тонн, а по международным стандартам - лишь половина.

Поэтому премьер-министр считает, что для того чтобы ликвидировать признаки монополии при качественном хранении зерна, крупные сельхозпредприятия должны активизировать свою работу по строительству элеваторов. При этом она отметила, что реализация проектов по строительству крупных, а также мелких и средних элеваторов, должна идти параллельно.

«В ближайшее время нам минимум необходимо увеличение на 10 млн. тонн хранения зерна на сертифицированных по международным стандартам элеваторах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в Украине уже идет строительство элеваторных мощностей на 2 млн. тонн зерна.