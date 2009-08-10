МинАП сохранило прогноз производства сахара

Министерство аграрной политики снизило прогноз урожая сахарной свеклы в текущем году на 25%, или на 4 млн. тонн, - до 12 млн. тонн против 16 млн. тонн, которые прогнозировались ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

По его словам, на сегодня 94% посевов сахарной свеклы в хорошем состоянии, и урожай сахарной свеклы ожидается на ровне 12 млн. тонн. При этом, по прогнозам министерства, производство сахарной свеклы составит 1,5 млн. тонн, поскольку сахаристость свеклы выше, чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики Украины прогнозировало производство сахара в 2009/2010 маркетинговом году (сентябрь 2009-август 2010 г.) на уровне 1,5 млн. тонн, а урожай сахарной свеклы - в объеме 15-16 млн. тонн.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн).

В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

В переработке участвовали 70 заводов из 104, получивших квоту. В прошлом году свеклу перерабатывали 110 заводов из 119, получивших квоту.