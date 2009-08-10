Тимошенко обещает сахар по 4-4,5 грн./кг

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена принять меры для ликвидации сезонных скачков цены на сахар и обеспечить розничную цену на сахар в течение всего года на уровне 4-4,5 грн. за килограмм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге в Полтавской области.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, к сожалению, на сегодняшний день существует две крайности: цена до 7 грн. за кг в период, когда народ занимается консервированием ягод и фруктов, и 3,20 - когда сезон консервации проходит. «Вот эти пики нужно сгладить, но их нужно сгладить вместе с производителями, как сахарной свеклы, так и сахара», - сказала премьер.

Она подчеркнула, что необходимо выработать разумную ценовую политику с учетом интересов конечных покупателей сахара, а также производителей. И такая политика, пообещала премьер, будет сформирована в ближайшее время.

Цену 7 грн. за килограмм сахара Ю.ТИМОШЕНКО считает спекулятивной, и подтверждение этому она нашла, общаясь сегодня с производителями сахарной свеклы. «Я думаю, что мы обязательно организуем встречу правительства с производителями сахара и теми предприятиями, которые выращивают сахарную свеклу, и обязательно сформируем общую политику, которой будем придерживаться в будущем. А цена, которая сегодня доходит до 7 грн. (за килограмм сахара – УНИАН), вы знаете, отойдет сразу, как только закончится консервация. То есть только закончится консервация, все возвращается на круги своя и будет 3,50 грн. Но лучше иметь немного усредненную цену по году», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что реальная цена сахара в Украине на сегодня составляет не более 4,3 грн. за кг.

По его словам, в настоящее время нет объективных причин для роста цен на сахар.