Перерабатывать сахарную свеклу будут 50-60 заводов

К переработке сахарной свеклы в 2009/2010 маркетинговом году (сентябрь 2009 - август 2010 г.) приступят 50-60 сахарных заводов.

Как передает корреспондент УНИАН, такие прогнозы озвучил сегодня в беседе с журналистами председатель Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" Николай ЯРЧУК.

"В этом сезоне запустятся 50-60 заводов", - сказал он, уточнив при этом, что заявки на аттестацию в новом сезоне подали 64 предприятия.

Н.ЯРЧУК добавил, что «Укрцукор» прогнозирует в текущем сезоне производство 1,5 млн. тонн сахара. При этом затраты на производство сахара из сахарной свеклы нового урожая составят 5-5,5 тыс. грн. за тонну. Он отметил, что, учитывая валютный курс, сахар, произведенный из сахара-сырца, также будет стоить не менее 5 грн. за кг.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики снизило прогноз урожая сахарной свеклы в текущем сезоне на 25%, или на 4 млн. тонн, - до 12 млн. тонн против ранее прогнозируемых 16 млн. тонн, оставив прогноз производства сахара на уровне 1,5 млн. тонн.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн).

В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

В 2008/2009 МГ в переработке участвовали 70 заводов из 104, получивших квоту. В 2007/2008 МГ свеклу перерабатывали 110 заводов из 119, получивших квоту.