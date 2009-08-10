Тимошенко: нужно увеличить использование безводного аммиака

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым увеличить объемы использования безводного аммиака для производства удобрений в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам на брифинге в Полтавской области.

«Это (использование безводного аммиака - УНИАН) дает возможность на 35% уменьшить себестоимость аммиачных удобрений. Кроме того, дает значительно более высокое качество зерновых и увеличивает урожай», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь президент ОАО «Райз», которое активно использует при производстве зерновых безводный аммиак, Виталий ЦЕХНИСТРЕНКО отметил, что на сегодняшний день химическая промышленность Украины из всего безводного аммиака, производимого в Украине, для производства удобрений используется лишь 12%. Весь остальной объем аммиака идет на экспорт.

«Мы хотим предложить правительству серьезно подумать над этим, и мы вносим свои предложения, чтобы через 5-6 лет Украина потребляла порядка 60% безводного аммиака. Но на это нужно нацелить промышленность, машиностроение, провести тендеры, обеспечить государственную поддержку для того, чтобы в Украине была широко использована технология безводного аммиака, и чтобы эту технологию Украина могла экспортировать в Россию, потому что там она (технология использования безводного аммиака УНИАН) не в лучшем варианте», - сказал В.ЦЕХНИСТРЕНКО.

Сегодня в ходе визита в Полтавскую область Ю.ТИМОШЕНКО ознакомилась с работой предприятий компании «Райз». В частности, она ознакомилась с посевами кукурузы, работой посевной и уборочной техники на полях пшеницы, также ознакомилась с окончанием строительства элеваторного комплекса предприятия.

Справка УНИАН. Основным направлением деятельности ЗАО "Компания "Райз" является оптовая торговля сельскохозяйственной техникой и запчастями, средствами защиты растений, семенами, минеральными удобрениями, а также сельскохозяйственной продукцией.

ЗАО компания «РАЙЗ» предлагает оптимальные решения в аграрном секторе, обеспечивая современные технологии выращивания основных сельскохозяйственных культур.

Направление агросервиса - комплексное обеспечение сельхозпроизводителя технологическим пакетом и агротехнолоическим сопровождением. Дистрибуция высококачественных семян отечественной и зарубежной селекции от ведущих селекционных центров.

*** Безводный аммиак ("сухой" аммиак) - аммиак, не содержащий растворенной воды; один из важнейших видов сырья, получаемого из нефти, используется в химической промышленности.

Жидкий безводный аммиак NH[3] - эффективное, высококонцентрированное азотное удобрение. Содержит 82,2 % азота. Для транспортировки используют цистерны, выдерживающие давление 20 атм.

Основная выгода применения безводного аммиака – экономическая: задействуется меньше техники, следовательно, снижается расход ГСМ и трудозатраты. Большая эффективность жидкого аммиака обусловливается более равномерным распределением его в пахотном слое, а также большей доступностью активного вещества растениям- удобрение расположено в направлении роста корней в почве, а не на поверхности, откуда труднее получить полезные вещества.