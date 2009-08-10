Украгролизинг: канадские кредиты более вероятны

Привлечение канадских кредитов на закупку сельскохозяйственной техники более вероятно, чем японских.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАК “Украгролизинг” со ссылкой на первого заместителя председателя правления «Украгролизинга» Евгения ЦИПА.

Е.ЦИП сообщил, что японская программа пока "притормаживает" из-за того, что государственный банк Японии не дает денег «Украгролизингу», поскольку хочет работать исключительно через «Укрэксимбанк», а последний заявляет, что будет в этой финансовой операции только банком-агентом, то есть обслуживающим банком.

"Также японцы требуют 15-процентную предоплату, а у компании нет таких денег", - сказал он. К тому же пока не решены проблемы с НДС. "При ввозе импортного товара на территорию Украины нужно уплатить еще 25% НДС и рассчитаться за таможенные процедуры. Сейчас готовятся поручения Минфину и Минагрополитики, чтоб отработать такой механизм", - добавил Е.ЦИП.

Он отметил, что канадские партнеры готовы работать без 15-процентной предоплаты, готовы предоставить кредит непосредственно «Украгролизингу». "Единственный вопрос, который у них остался, – платежи во время растаможивания. Впрочем, насколько мне известно, канадцы сами готовы эту проблему решить. Таким образом, этот вариант на сегодня, как мне кажется, является самым реальным”, - сказал первый зампредседателя "Украгролизинга".

По словам Е.ЦИПА, будет реализован тот проект, который “быстрее сработает”.

Как сообщал УНИАН, “Украгролизинг” планирует привлечь иностранные кредиты под государственные гарантии на закупку сельхозтехники, в частности молоковозов и элеваторов, на общую сумму 600 млн. грн.

Ранее министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявлял, что «Украгролизинг» намерен до 3 августа подписать контракты с японской и канадской компаниями на поставки техники для сельскохозяйственных кооперативов. Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что проекты контрактов с Японией и Канадой на строительство малых и средних элеваторов в Украине уже готовы. По ее словам, правительство рассчитывает реализовывать эту программу через «Украгролизинг».

Справка УНИАН. Правительство Украины приняло 4 постановления (№645 и №646 от 17 июня и №772 и №773 от 17 июля 2009 г.) о привлечение НАК "Украгролизинг" иностранних кредитов для закупки сельхостехники под государственние гарантии на общую сумму 1 млрд. 200 млн. долл. США.