Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает взять под свой контроль компенсацию НДС зернотрейдерам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге в Полтавской области.

При этом премьер подчеркнула, что компенсация будет выплачиваться не выборочно, а всем, кто подаст заявки.

«НДС мы будем возвращать через Аграрный фонд и своевременно. И не выборочно, а всем подряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что на возмещение НДС могут рассчитывать лишь те трейдеры, которые закупают зерно у аграриев по ценам не ниже, чем установило правительство.

Премьер-министр также заявила, что для своевременной выплаты НДС Министерство финансов может рассмотреть вопрос об увеличении квот возврата НДС.

Как сообщал УНИАН, правительство разработало механизм, согласно которому НДС компенсируется зернотрейдерам при условии, что на эти средства будет закуплено зерно в Аграрном фонде.