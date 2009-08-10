Украгролизинг: появился корейский вариант кредитов

Наряду с японским и канадским появился еще один вариант привлечения иностранных кредитов для “Украгролизинга” – корейский, сообщила УНИАН пресс-служба “Украгролизинга” со ссылкой на первого заместителя председателя правления компании Евгения ЦИПА.

По словам Е.ЦИПА, корейский проект тоже достаточно реален.

“Они занимаются им серьезнее и системнее, чем, скажем, те же японцы, которые возвращаются к переговорам отдельными эпизодами. Корейцы приблизились к реализации своих деловых намерений достаточно близко, у них нет разве что окончательно оформленных документов, а это уже дело времени”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, “Украгролизинг” планирует привлечь иностранные кредиты под государственную гарантию на закупку сельхозтехники, в частности молоковозов и элеваторов, на общую сумму 600 млн. грн.

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено привлечь более миллиарда долларов кредитов из Канады, Японии и Южной Кореи для развития обслуживающих сельхозкооперативов. По ее словам, проекты контрактов с Японией и Канадой на строительство малых и средних элеваторов в Украине уже готовы.

Справка УНИАН. Правительство Украины приняло 4 постановления (№645 и №646 от 17 июня и №772 и №773 от 17 июля 2009 г.) о привлечение НАК "Украгролизинг" иностранных кредитов под государственные гарантии на общую сумму 1 млрд. 200 млн. долл. США.

НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.