МинАП унифицирует цены за услуги госэлеваторов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству аграрной политики унифицировать цены на услуги государственных элеваторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на совещании в Полтавской области, посвященном решению вопросов аграрного сектора.

«У нас даже государственные элеваторы, возьмите Одессу и Ивано-Франковскую область, – в двое разница», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что до конца года будет построено необходимое количество элеваторов мощностью от 1 до 10 тыс. тонн зерна.

«На частные элеваторы такие мелкие сельскохозяйственные производители пробиться совсем не могут, потому что цены на хранение зерна просто заоблачные, а во-вторых, требуют от крестьян продавать свое зерно за бесценок в обмен на доступ к элеваторам. Мы уничтожим эту абсолютно нерыночную группировку и до конца года предоставим крестьянам возможность пользоваться малыми элеваторами», - подчеркнула премьер-министр.

Ранее Харьковская ОГА обвинила компанию «Кернел», одного из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла и экспортеров зерна, в завышении цен на услуги элеваторов. Компания «Кернел» выступила с опровержением данного обвинения.