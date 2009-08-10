Тимошенко поручила разработать концепцию лабораторий

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству экономики разработать концепцию создания лабораторий по проверке продуктов на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совещании в Полтавской области, посвященном решению вопросов аграрного сектора.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, по ее данным, в Украине имеется всего одна лаборатория, которая может проводить необходимые анализы.

«Я просила бы по ГМО четкое постановление: сколько нужно лабораторий, какая стоимость, за какой период можно их построить, с какими странами иметь дело, и план-график финансирования. Я думаю, что мы здесь пойдем путем предоставление государственных гарантий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в мае принял постановление №468 «Об утверждении порядка этикетирования пищевых продуктов, которые содержат ГМО или изготовлены с их использованием и вводятся в оборот», которым обязал производителей маркировать продукцию с 1 июля 2009 года.