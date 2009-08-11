Морпорт Актау в Казахстане перевалил около 80 тыс. зерна

В июле т.г. РГП "Актауский международный морской торговый порт" перевалило 1184,7 тыс. тонн сухих и нефтеналивных грузов, что составило 100,4% от плановых показателей. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба порта.

В том числе было перевалено 79,4 тыс. тонн зерна, что составляет 113,4% от плана.

По итогам работы за 7 месяцев 2009 г. Актауским международным морским торговым портом было обработано свыше 7,807 млн. тонн сухих и нефтеналивных грузов, что составляет 111,2% от плана.

При этом общая перевалка сухих грузов составила 1283,6 тыс. тонн, из них перевалка зерна - 293,3 тыс. тонн.

За 7 месяцев 2009 г. было обработано 963 судна.