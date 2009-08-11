В России намолочено более 34 млн. тонн пшеницы

По данным регионов РФ, на 10 августа текущего года зерновые и зернобобовые культуры по Российской Федерации обмолочены на площади 16,5 млн. га (34,5% площади сева), намолочено 45,3 млн. тонн зерна, что на 7 млн. тонн меньше аналогичной даты прошлого года. Урожайность составляет 27,5 ц/га, что на 5,1 ц/га меньше уровня 2008 года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ, сообщает АПК-Информ.

Пшеницы намолочено 34,1 млн. тонн (в 2008 году 36,6 млн. тонн).

В период с 3 июля по 10 августа 2009 года в России обмолочено более 3,2 млн. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 8,5 млн. тонн зерна. На прошедшей неделе уборка проходила в условиях чередования сухой и дождливой погоды, что сдерживало ее темпы. Наибольшее количество осадков выпало в Сибирском федеральном округе.

Южный федеральный округ завершил уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур. В Южном федеральном округе намолочено 25,4 млн. тонн (56 % к общероссийскому) при урожайности 30,6 ц/га.

В Приволжском федеральном округе обмолочено 4,4 млн. га (31 %), намолочено 8,1 млн. тонн, что на 1,6 млн. тонн больше уровня прошлого года, урожайность составила 18,6 ц/га (на 2,2 ц/га меньше 2008 года).

В Центральном федеральном округе обмолочено 3,8 млн. га (48 %), намолочено 11,7 млн. тонн (на 2,2 млн. тонн меньше 2008 года), урожайность - 31,2 ц/га (на 4,4 меньше 2008 года).

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 6,8 тыс. га (2,1%), намолочено 22,4 тыс. тонн, урожайность - 32,9 ц/га (на 3,3 меньше 2008 года).

В Уральском федеральном округе обмолочено 7,2 тыс. га (0,2 %), намолочено 13,6 тыс. тонн, урожайность - 18,9 ц/га (на 0,9 ц/га больше 2008 года).

В Сибирском федеральном округе к уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур приступили хозяйства Алтайского края. Обмолочено 50 тыс. га, намолочено 70 тыс. тонн при урожайности 14 ц/га.

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 13,3 тыс. га (3,2 %), намолочено 22,6 тыс. тонн, урожайность - 17,0 ц/га (на 3,2 больше 2008 года).

Продолжается уборка озимого рапса. Он обмолочен на площади 115,1 тыс. га (58,7 %), намолочено 215,2 тыс. тонн маслосемян рапса при урожайности 18,7 ц/га.

Продолжается уборка кормов. На одну условную голову КРС заготовлено 7,2 ц. к. ед., что практически на уровне прошлого года.

Накопленные ресурсы минеральных удобрений к проведению сезонных полевых работ 2009 года составляют 1836,3 тыс. тонн д.в., что на 123,4 тыс. тонн больше уровня 2008 года.