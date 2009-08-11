САХО покупает логистическую базу в Казахстане

Группа компаний "Сибирский аграрный холдинг" (САХО, Новосибирск) к октябрю 2009 г. планирует завершить сделку по приобретению логистической базы в Казахстане стоимостью $1-1,5 млн. для хранения и реализации пестицидов.

"В Казахстане в стадии оформления сделка по приобретению крупной логистической базы для хранения и продажи пестицидов на территории Казахстана. Петропавловск казахский с точки зрения логистики для нас - это оптимальный регион, который находится на границе с Россией. Он позволит охватить основные зернопроизводящие области в Казахстане", - заявил председатель совета директоров ГК Павел Скурихин на пресс-конференции 10 августа.

По его словам, ГК сейчас ведет переговоры об открытии кредитной линии на эти цели с одним из казахских банков. Величина сделки оценивается в $1-1,5 млн., окупаемость составит около 3 лет. Завершить сделку планируется к концу третьего квартала, "чтобы в четвертом квартале начать поставку препаратов и готовиться к сезону", - отметил П.Скурихин.

"Эта база выгодна с географической точки зрения - мы будем транспортировать почти все по территории России и совсем немного по Казахстану. Там передаем продукцию уже казахскому предприятию, которое и будет заниматься дальнейшей реализацией по Казахстану", - сказал он, добавив, что в 2009 г. ОАО "САХО-Химпром" (входит в ГК) произвело 3,514 млн. л пестицидов. В ближайшие два года предприятие планирует экспортировать в Казахстан 400-500 тыс. л пестицидов.

"Это очень крупный сельхозпроизводитель - один из крупнейших зернопроизводителей в мире, номер один по экспорту муки. Мы хотим побороться за долю рынка", - заявил П.Скурихин.

Он также сообщил, что в этом году "САХО-Химпром" увеличил производство пестицидов на 18,5% по сравнению с 2008 г., а в 2010 г. плановый рост составит около 40%.

"Это связано с усилением наших позиций в центральной части России, с открытием новых филиалов, с регистрацией новых препаратов. С увеличением филиальной сети в Казахстане, с началом продаж в Монголии и Беларуси. Планируем запустить производственные участки по формуляции пестицидов. Рассматриваем возможность запуска площадки в Башкирии и Беларуси", - сказал он.

САХО входит в число крупнейших компаний АПК России, обрабатывает земли в Сибирском, Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах, развивает федеральную сеть хлебозаводов "Хлебница", которая на сегодняшний день включает 19 действующих предприятий в шести регионах России. В структуру холдинга входят собственные предприятия по хранению и переработке зерна, химический завод "САХО-Химпром", ряд других промышленных и сервисных предприятий АПК.