Roshen открыл новый фирменный супермаркет в Киеве

Кондитерская корпорация «Roshen», один из крупнейших национальных производителей кондитерских изделий, открыла новый фирменный супермаркет в Киеве. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что общая площадь магазина составляет 900 кв. м., треть которой отведено под складские помещения.

В магазине представлен весь ассортимент продукции, производимой корпорацией, включая всю шоколадную, бисквитную, карамельную, желейную и вафельную.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация „Roshen” владеет Киевской, Винницкой, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Липецкой кондфабрикой "Ликонф" в России и Клайпедской кондфабрикой «Klaipedos konditerija» в Литве. Ассортимент продукции насчитывает более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства 350 тыс. тон в год. За 2008 год „Roshen" увеличила реализацию собственной продукции на 31% или на 201,145 млн. долл., по сравнению с показателем 2007 года, - до 850 млн. долл. Доля производства корпорации „Roshen” на украинском рынке составляет 25%.