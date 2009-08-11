Roshen расширил ассортимент продукции

Кондитерская корпорация Roshen, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, расширила ассортимент продукции. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что компания начала производство экстра черного и экстра молочного шоколада «Рошен» с целыми лесными орехами.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация „Roshen” владеет Киевской, Винницкой, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Липецкой кондфабрикой "Ликонф" в России и Клайпедской кондфабрикой «Klaipedos konditerija» в Литве. Ассортимент продукции насчитывает более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства 350 тыс. тон в год. За 2008 год „Roshen" увеличила реализацию собственной продукции на 31% или на 201,145 млн. долл., по сравнению с показателем 2007 года, - до 850 млн. долл. Доля производства корпорации „Roshen” на украинском рынке составляет 25%.