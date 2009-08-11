Аграрии Харьковской области продали 440 тыс. тонн зерна

С начала уборочной кампании сельхозпредприятия Харьковской области уже реализовали в целом 440 тыс. тонн зерновых нового урожая. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

По его словам, продают зерно сейчас, как правило, небольшие агрохозяйства. Они вынуждены это делать, так как испытывают нехватку оборотных средств, в частности, для подготовки к осенней посевной кампании, ведь не могут взять кредиты на эти цели. Крупные же сельхозпредприятия, у которых источники поступления доходов диверсифицированы, придерживаются рекомендации властей не продавать зерно до осени, когда оно, как ожидается, вырастет в цене.

А.АВАКОВ отметил, что у сельхозпредприятий региона были намерения продать Аграрному фонду по залоговым ценам 400-700 тыс. тонн зерна урожая-2009. Это позволило бы им получить некоторые оборотные средства. Однако АФ приостановил закупки, приобретя в области только 25 тыс. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, агрохозяйства региона в этом году ожидают получить 2,5 млн. тонн зерновых. Из этого объема за пределы области может быть продано не менее 800 тыс. тонн.