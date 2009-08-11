Полтавская ОГА закупит 60 тыс. т продзерна

Полтавская областная государственная администрация в 2009 году закупит в областной региональный запас 60 тыс. тонн продовольственного зерна, или 3-месячный запас.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя Полтавской ОГА Владимир АНДРИЕНКО.

"Региональные ресурсы сформированы, сейчас также идет расчет за аренду, людям хлеб выдается по оптимальным ценам", - сказал В.АНДРИЕНКО.

По его словам, Главное управление агропромышленного развития Полтавской обладминистрации практически завершило формирование регионального запаса продзерна.

"Аграрии области практически завершили уборку урожая ранних зерновых, цена на продзерно была оптимальна для его закупки - 700-850 гривен за тонну с НДС", - сказал В.АНДРИЕНКО. По его словам, собрано более 2 млн. тонн на 97% площадей ранних зерновых и началась подготовка к урожаю-2010.

Облгосадминистрация также подготовила перечень сельскохозяйственных компаний для обеспечения закупки Аграрным фондом у аграриев региона зерна урожая 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году аграрии Полтавской области собрали 4,5 млн. тонн валового сбора зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 45 ц/га.