Даже 40%-50% от запланированных инвестиций выгодны аграриям

Размер инвестиций в 1 млрд. долларов для аграриев в 2009-10 гг. выглядит завышенным, однако получение даже 40%-50% этой суммы (что звучит более реально) было бы выгодным для украинского сельского хозяйства.

Такой прогноз содержится в комментарии аналитика компании Astrum Investment Management Евгения ОКШИ, переданном агентству УНИАН.

По его словам, из-за низкой конкуренции среди компаний, занимающихся производством молочной продукции, Украина страдает от постоянного сокращения численности поголовья крупного рогатого скота. За период 1990-2008 гг. поголовье скота сократилось на 79%, отметил аналитик.

Кроме того, добавил Е.ОКША, нехватка зернохранилищ взвинтила цены на хранение, тем самым увеличивая общую стоимость зерновых.

Как считает аналитик, что планируемые инвестиции позволят украинским сельхозпроизводителям частично преодолеть указанные проблемы.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день правительство планирует привлечь более миллиарда долларов кредитов из Канады, Японии и Южной Кореи для развития обслуживающих сельхозкооперативов.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила на брифинге в Полтавской области 10 августа т.г.

«Сейчас мы работаем с Японией, Канадой и Южной Кореей, и общая сумма, которая будет, - это больше миллиарда долларов. Вы еще не все постановления видели, и там (предусмотрены меры - УНИАН) как раз для того, чтобы развивать все направления – и демонополизацию рынка молока, и демонополизацию услуг элеваторов, и в том числе много других вопросов, которые связаны с оснащением сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Там комплексная программа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.