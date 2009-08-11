ЕБРР готов предоставить кредит «Оболони»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить обеспеченный кредит на сумму до 50 млн. долл. США ЗАО «Оболонь».

Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Как сообщили УНИАН в представительстве ЕБРР в Украине, в настоящее время ожидается подписание кредитных соглашений.

В сообщении банка указывается, что кредит включает в себя частичное рефинансирование краткосрочного долга и компонент связанный с повышением энергоэффективности.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупный национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и шесть предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.