«Еко-маркет» планирует открыть два магазина в Харькове

Сеть продовольственных супермаркетов «Еко-маркет» в августе текущего года планирует открыть два супермаркета в Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 14 августа откроется магазин в ТЦ "VIZIT" торговой площадью 1212 кв.м, 22 августа – магазин торговой площадью 700 кв.м.

С открытием двух магазинов сеть супермаркетов расширится до 68 магазинов.

Справка УНИАН. Сеть «Еко-маркет» входит в состав ООО «ЭКО» и насчитывает 66 супермаркета в 24 городах Украины. На протяжении 2009 года компания "ЭКО" планирует открыть не менее 10 магазинов.