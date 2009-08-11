БЮТ: ХМЗ не в состоянии освоить 173 млн. грн.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» не в состоянии освоить 173 млн. грн., которые правительство выделило на закупку комбайнов производства данного предприятия.

Как сообщает корреспондент УНИАН об этом заявил председатель Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию ситуации на ХМЗ, народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО на пресс-конференции в Херсоне.

«Из выделенных правительством 173 млн. грн. на закупку продукции ХМЗ – комбайнов «Славутич», практически не освоено ни копейки. У ХМЗ на сегодня нет ни готовых комбайнов, ни производственных мощностей - все перепродано третьим лицам. Поэтому деньги находятся на счетах НАК «Украгролизинг» и на счетах госказначейства» - сообщил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Также он добавил, что сегодня уже подготовлен и утвержден отчет комиссии по ситуации на предприятии.

«Отчет был принят. Проголосовали все, кроме депутатов от Партии регионов». Я планирую уже в ближайшее время обнародовать всю собранную нами информацию с трибуны Верховной Рады» - сообщил Ю.ОДАРЧЕНКО.

В частности, Ю.ОДАРЧЕНКО сообщил, что уже в ходе работы ВСК было возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством ХМЗ 5,3 млн. грн. под видом освоения новой модели комбайна.

Как сообщал УНИАН, с начала февраля текущего года работники ХМЗ проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате.

3 февраля они захватили административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА. Ситуация на ХМЗ стала предметом рассмотрения на специальном заседании Кабинета Министров Украины.

По заявлениям собственника предприятия, согласно распоряжению Кабинета министров от 18 марта 2009 года на закупку зерноуборочных комбайнов "Славутич", что изготовляются на "Херсонском машинобудивельному заводе", должно быть выделено 146 миллионов гривен.

Однако позже вышло Распоряжение КМУ 328-р «О государственной поддержке в 2009 году отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса», которым, в частности, предусматривалось финансирование закупки в 2009 году сельскохозяйственной техники с использованием средств государственного и местного бюджетов на 700 млн. грн. На закупку для последующего предоставление сельхозпроизводителям в лизинг компанией НАК «Украгролизинг» было запланировано 420 млн. грн. Зерноуборочные комбайны «Славутич», которые выпускает ХМЗ, фигурировали в дополнениях отдельным пунктом. Больше всего в 2009 году их должен закупить НАК «Украгролизинг» – 145 комбайнов на сумму около 106 млн грн.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны».

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники.

ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».

Справка УНИАН. Собственником ООО «Херсонский машиностроительный завод» является член Партии регионов Александр ОЛЕЙНИК.