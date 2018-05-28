Дорогой сахар: цены «растворятся» в сентябре?…

Цены на сахар на полках украинских магазинов преодолели психологический рубеж в 7 грн. за кг, а в некоторых сетях фасованный сахар даже дотянул до 7,50 грн./кг И это в разгар «народной страды» - периода заготовок и консерваций, когда сахар расходуется не привычными килограммом - двумя в месяц, а десятками килограммов! Правительство уверяет, что причин для роста цен нет и цена вот-вот стабилизируется, традиционно обвиняя в скачке цен спекулянтов, и призывает не покупать сахар по завышенным ценам. Минэкономики утверждает – реальная цена сахара – 4,3 грн. за килограмм. Однако не дает адресов магазинов, где по такой цене можно его найти.

Несладкая жизнь - сокращаются посевы, закрываются заводы...

О прогнозируемом дефиците сахара на внутреннем рынке заговорили еще несколько месяцев назад. Эксперты оценили возможный дефицит сладкого продукта в 0,6 млн. тонн – около четверти годового потребления страны. Правительство же от комментариев отмахивалось, мол, сахара в стране достаточно, а все разговоры о дефиците – истерия для того, чтобы взвинтить цены. Но к середине лета цены на сахар ощутимо поползли вверх.

А теперь попробуем обратиться к цифрам. В этом году аграрии сократили площадь под посевами сахарной свеклы до 327 тыс. га, тогда как в начале сезона прогнозировалось на 20-70 тыс. га больше. В итоге, с указанных площадей министерство аграрной политики ожидает урожай сахарной свеклы в 12 млн. тонн, что на 25% ниже предварительных прогнозов. При этом прогноз производства сахара не снижен. Сохранение прогноза по сахару на прежнем уровне объясняется более высокой сахаристостью корней. Прогнозируется производство 1,5 млн. тонн сахара. С переходящими запасами это должно обеспечить внутреннее потребление, которое оценивается в 2-2,2 млн. тонн. Но впритык…

Причин сокращения посевов много – низкие цены закупки сахарной свеклы не стимулируют аграриев увеличивать площади под свеклой, ведь появились более выгодные культуры. Кроме того, требование ВТО о ввозе 260 тыс. тонн сахара-сырца по льготной пошлине в 2% от таможенной пошлины давило на рынок, ведь свекловичный сахар менее конкурентоспособен, чем тростниковый. Да и из Беларуси в рамках свободной торговли в нам «заезжал» сырцовый сахар вопреки букве закона… А правительство не показывало особого беспокойства об отрасли…

В министерстве считают, что не обязательно наращивать площади под сахарной свеклой, нужно только инвестировать в технологию, чтоб урожайность была на уровне европейской. Тогда и с малых площадей можно собирать миллионные урожаи. Все бы ничего, да вот только нечего у аграриев инвестировать в эти самые технологии. Правительство обещало подсобить – из Стабфонда госбюджета уже выделили 230 млн. грн. сельхозпроизводителям – по 750 грн. на гектар посевов. Вот только эти деньги до аграриев еще не дошли, а учитывая наполняемость Стабфонда, когда дойдут – неизвестно. А ведь уже сейчас нужно закладывать основу под урожай свеклы на следующий год - в августе-сентябре проводить подготовительные работы почв. А если не заинтересовать производителя сейчас, площади под свеклой могут в следующем году сократиться еще больше. По мнению специалистов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», если дотации в размере 750 грн. на гектар посева не будут выплачены в ближайшие 1-2 недели, во время подготовки почвы под урожай 2010 года, не надо быть пророком, чтобы предсказать последствия для сахарной отрасли – это дальнейшее уменьшение площадей, сокращение производства сахара и, как следствие, закрытие заводов. Красноречивые цифры - в 2007 году переработкой сахара занималось 110 сахзаводов, в прошлом - 70, в нынешнем году заявки на переработку подало 64 завода. То есть за два последних года число украинских заводов, занимающихся переработкой сахарной свеклы, сократилось почти вдвое. И на будущий год прогнозы тоже не оптимистические.

Спасением от дефицита мог бы стать сахар-сырец. Вот только станет ли это панацеей. По расчетам Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», при теперешнем валютном курсе себестоимость сахара, произведенного из сырца, составит 5-5,5 грн. за кг. Не смотря на это ряд сахарных компаний уже заявил о намерении ввезти сырец. Но навряд ли он поможет снизить цены на сладкий продукт.

В поисках виновного...

Обнаружив, очевидно, внезапно для себя, рост цен на сахар, правительство начало поиски виновных, параллельно принимая пожарные меры. Хотя много чего сделать можно было бы заранее, сработав на перспективу. Но, увы, это, видимо, не в правительственных правилах…

Стабилизировать ситуацию правительство пытается товарными интервенциями на рынке сахара. Как сообщил министр экономики Украины Богдан Данилишин, Аграрный фонд уже отгрузил 16 тыс. тонн сахара, на очереди – еще 34 тыс. тонн. Госрезерв тоже решил по случаю дефицита освежить запасы сахара и уже реализовал 6 тыс. тонн и в ближайшее время планирует реализовать еще 9 тыс. тонн. Таким образом, в целом государство выбросит на рынок почти 60 тыс. тонн по цене, которая не превышает 4 грн. за кг. В министерстве экономики утверждают, что месячная потребность Украины в сахаре – 150-160 тыс. тонн, при этом розница ежемесячно реализует только 25 тыс. тонн (остальное использует промышленность). Таким образом, государственные интервенции могут обеспечить двухмесячную потребность населения в сахаре. Однако информация об этом не охлаждает рынок. Правительство усматривает в этом чье-то злоупотребление. Антимонопольный комитет уже «пригрозил пальцем» сахаропроизводителям, что, мол, рынок под пристальным контролем, смотрите, не провинитесь. «Предварительные результаты дают основания для рассмотрения вопроса о начале возбуждения в ближайшее время дела по признакам нарушения конкурентного законодательства. Всем территориальным отделениям АМК мною дано поручение усилить контроль за положением на этом рынке», - сказал и.о. председателя АМК Александр Мельниченко. АМК ранее уже показывал производителям сахара, «кто в доме хозяин» и какой должна быть цена, оштрафовав их на 17 млн. грн. в 2005 году за резкий рост цен на сахар. Очевидно, в этом году все шансы на повторение истории.

Однако председатель Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" Николай Ярчук заявил, что сахар давно находится не у производителей, а у посредников. Ведь для запуска сахарного завода производитель должен наперед оплатить газ, закупить сырье, для всего этого нужны деньги. А отсутствие финансов, дефицит кредитов и необходимость погашать проценты по ранее взятым кредитам вынуждает производителей реализовывать в начале сезона переработки большие объемы сахара. Так, за 3 месяца 2008-2009 маркетингового сезоне (сентябрь 2008-август 2009) заводы выбросили на рынок 1 млн. тонн сахара – полугодовое потребление. Такой объем сбила цену ан рынке до 2,6 грн./кг при себестоимости 3,5 грн./кг. Сегодня этот сахар оказался в руках посредников.

Производители сахара обращались к правительству с просьбой закупить в начале сезона сахароварения в Аграрный фонд предусмотренный в законе объем сахара, однако последний из-за дефицита средств не смог этого сделать. А своевременное изъятие излишков продукта позволило бы стабилизировать цену на него вначале сезона, избежать «лишних» рук посредников, а в конце сезоне позволило бы регулировать цену товарными интервенциями.

Теперь министерство экономики инициирует изменения в законодательство с тем, чтобы обязать субъектов рынка в обязательном порядке декларировать остатки сахара. Ведь не для кого не секрет, что в Украине нет достоверных данных о балансе рынка, и не только по сахару. Однако пока вся бюрократическая процедура будет выдержана, начнется новый сезон переработки свеклы, и все колесо закрутится по новому.

Сахар "премьерский - 4,50 грн/кг, сахар "народный" - от 6 грн.,

Но особого подешевления сахара ожидать не приходится. Скорее всего, в сентябре-октябре цена снизится - ведь заводам опять нужны будут деньги, за которые придется отдавать произведенный продукт. Но ожидать резкого падения цен не приходится - по прогнозам некоторых экспертов, оптовая цена может в сентябре снизиться до 5 грн./ за кг, в рознице - до не менее, чем 6 грн./кг. Н-да, цифры несколько отличаются от премьерских 4,50 гривень за кг.

По прогнозам ассоциации "Укрцукор", в текущем сезоне стоимость сахара из свеклы нового урожая составит 5-5,5 грн. за кг (в 2008г. было 3,5 грн./кг). А если государство не аккумулирует у себя значительные объемы сахара в сезон переработки, они снова могут осесть в руках посредников. Тогда летом следующего года те еще больше погреют руки на сладких пристрастиях украинцев.

Очевидно одно – зарегулированность рынка и постоянная популистская борьба за дешевый «хлеб и иже с ним» для населения лишили отрасль, некогда славившую Украину, перспектив развития. А государство очередной раз показало, что не имеет рыночных механизмов регулирования рынка. Поэтому снова возвращается к административно-ручному управлению – проверкам, штрафам и т.д. Однако эти механизмы работают уже по факту, после того, как цена вырастает.

А такая постоянная нестабильность и вынуждает население запасаться продуктами, в том числе и сахаром, впрок. Логика простая, в нашей стране лишний мешок никогда не помешает… Так чем же наша рыночная экономика отличается от плановой советской? Кладовки как были забиты запасами, так и остаются. Напрашивается ответ – ничем. И когда начнет отличаться – неизвестно.

Лилия Коваль (УНИАН)