ОКЗ ликвидирует представительство в Австрии

ЗАО "Одесский коньячный завод" ликвидирует свое представительство в Вене (Австрия).

Как говорится в сообщении предприятия, опубликованном в ведомостях ГКЦБФР, данное решение принято на внеочередном собрании акционеров 11 августа 2009 г.

Причинами ликвидации называют отсутствие прибыли от работы представительства и создание убытков из-за необходимости финансового обеспечения.

Справка УНИАН. Одесский коньячный завод (ОКЗ) основан в 1863 году.

Предприятие преобразовано в ЗАО в декабре 2002 года. ОКЗ принадлежит торговая марка «Шустов». Завод является предприятием полного цикла производства коньяков по классической французской технологии. ОКЗ обладает значительными площадями собственных элитных виноградников (около 1 тыс. га) и старейшим парком бочек (15 тыс. штук).

С 2007 года ЗАО "Одесский коньячный завод" входит в крупнейший в СНГ холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ДП "Крымский винный дом", ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Мегаполис" (Россия).