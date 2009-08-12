Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 12.08.09)

Обзор за неделю 3 - 9 августа

Пшеница

Начало августа оказалось крайне неудачным для рынка зерновых культур. С начала месяца фьючерсы на пшеницу потеряли более 12%, достигнув минимальной с декабря прошлого года отметки $4,80 за бушель ($176,47 за тонну). Столь резкое снижение цен было обусловлено укреплением доллара на forex. Стоимость пшеницы неуклонно снижается, несмотря на неблагоприятные погодные условия в США и пересмотренные в сторону снижения прогнозы урожая в России и Украине (одни из крупнейших экспортеров пшеницы). Подобная динамика вновь может говорить о высокой спекулятивной составляющей в нынешнем процессе ценообразования на пшеницу.

Соя

Негативным тенденциям августа смогла противостоять лишь соя, чьи котировки, впервые с середины июня превысили отметку в $12 за бушель ($436,37 за тонну). Причина роста – китайский спрос. С начала года Поднебесная уже импортировала 26,5 млн. т. сои. При этом уже на следующий сельскохозяйственный год законтрактовано около 110 тыс. тонн. Подобная ситуация даёт некоторым инвесторам повод говорить о скором достижении годовых максимумов в районе $13 за бушель.

Кукуруза

Динамика цен на кукурузу в начале месяца также была негативной, но обнародованная впоследствии статистика позволила ценам отскочить от многомесячных минимумов и в настоящий момент за бушель кукурузы предлагают $3,23 ($127,17 за тонну). Позитивом послужили данные о росте спроса на американское зерно. При этом ожидается, что Министерство сельского хозяйства США в своём ближайшем отчете снизит прогноз по запасам кукурузы в стране до 1,734 млрд. бушелей (-2,2% по сравнению с предыдущим прогнозом). В тоже время некоторым негативом выступает информация из Бразилии (один из крупнейших экспортеров), где прогноз объема производства зерна в этом году пересмотрен в сторону повышения - 50,3 млн. тонн.

Обзор предоставлен Калита-Финанс