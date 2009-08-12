На сегодняшний день в Украине собрано 35 млн. тонн зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Он отметил, что урожай собран с более чем 90% засеянных площадей.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины прогнозирует в 2009 году урожай зерновых на уровне 42-43 млн. тонн.