В Украине собрано 35 млн. тонн зерновых
14:58, 12 августа 2009Агро
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На сегодняшний день
На сегодняшний день в Украине собрано 35 млн. тонн зерновых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.
Он отметил, что урожай собран с более чем 90% засеянных площадей.
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины прогнозирует в 2009 году урожай зерновых на уровне 42-43 млн. тонн.
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