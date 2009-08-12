«Кредит рейтинг» понизил рейтинги облигаций «УкрТехноФоса»

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» понизило долгосрочные кредитные рейтинги выпусков именных процентных облигаций (серии С и D) ООО «УкрТехноФос» (г. Ровно) на сумму 7 млн. грн. и 50 млн. грн. соответственно, сроком обращения до 6 лет, с уровня uaВВВ- до уровня uaВВ.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что прогноз рейтинга – стабильный. Стабильный прогноз указывает на отсутствие на данный момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: ведущие рыночные позиции эмитента, который является лидером среди производителей тукосмесей в Украине.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: ухудшение ликвидности компании и нахождение значительной части активов в залоге по банковским кредитам; уменьшение спроса на минеральные удобрения; низкие входные барьеры в сфере торговли минеральными удобрениями.

Основным направлением деятельности компании является производство и реализация минеральных удобрений. При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ООО «УкрТехноФос» за 2008 г., а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.