Рейтинг Глобинского мясокомбината повышен

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» повысило долгосрочный кредитный рейтинг ООО «Глобинский мясокомбинат» (г. Глобино, Полтавская обл.) и выпуска именных процентных облигаций (серия А) на сумму 50 млн. грн. сроком обращения 5 лет с уровня uaВВВ- до уровня uaВВВ. Прогноз рейтингов изменен на позитивный.

Об этом говорится в сообщении агентства, которым располагает УНИАН.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Позитивный прогноз указывает на возможность повышения рейтинга на протяжении года при сохранении позитивных тенденций и нивелировании текущих рисков.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: эмитент входит в состав юридически неоформленной группы компаний «Глобино», которая занимает устойчивые позиции на отечественном рынке мяса и мясных изделий; рост основных показателей деятельности эмитента: в 2008 г., по сравнению с 2007 г., чистый объем дохода от реализации вырос в 1,6 раза, до 403,4 млн. грн., показатель EBІTDA – на 25,4%, до 20,5 млн. грн., рентабельность EBІTDA составила 5,1%; информационная открытость и прозрачность эмитента.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: отсутствие консолидированной отчетности группы предприятий «Глобино», в которую входит эмитент, утвержденной аудиторским заключением; соотношение краткосрочного долга эмитента к показателю EBІTDA (по итогам 2008 г. – 2,6); конкуренция на отечественном рынке мяса и мясных изделий в условиях снижения покупательной способности населения.

Основным направлением деятельности компании является производство мяса и мясных изделий. В ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ООО «Глобинский мясокомбинат» за 2008 г., а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.