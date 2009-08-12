Донецкая область завершила сбор ранних зерновых

Аграрии Донецкой области завершили сбор ранних зерновых культур, собрав 1 млн. 594 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

По его словам, в регионе «закончен сбор урожая зерновых – 1 млн. 594 тыс. тонн в целом получился итог, это без подсолнечника».

Губернатор отметил, что сегодня главной задачей, над которой работает область, является «формирование регионального заказа и выполнение своих обязательств по продаже зерна в государственный резерв».

Кроме того, В.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что сейчас одним из основных вопросов у селян стоит подготовка к следующему урожаю: «И самое основное – это подготовка к урожаю следующего года. После 20 числа (августа) будем заниматься посевами озимых на 2010 год. Почва готова, поэтому первый этап посевной обеспечен».