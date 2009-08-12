В Украине инвентаризировано 62,2% земель

По состоянию на 1 июля т.г. в Украине проинвентаризировано 62,2% (4,6 млн. га) земель населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте Государственного комитета по земельным ресурсам.

По данным Госкомзема, площадь проинвентаризированных земель несельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов составляет 77,8% (7,9 млн. га).

В Госкомземе отметили, что за первое полугодие т.г. проведена инвентаризация на площади 275,5 тыс. га.

На проведение работ по инвентаризации земель из Госбюджета в этом году запланировано только 830,9 тыс. грн, что частично даст возможность погасить кредиторскую задолженность за 2008 год в сумме 307,5 тыс. грн. и заказать выполнение работ на площади 1,6 тыс. га.

По информации Управления территориального планирования использования земель, на сегодня инвентаризации подлежит 7 млн. 424 тыс. га земель населенных пунктов и 10 млн. 171,6 тыс. га земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.