"Райз" построит вторую очередь элеватора

Компания "Райз" (г. Киев) намерена до октября построить в с. Червонозаводское (Лохвицкий район Полтавской области) вторую очередь баночного элеватора объемом 360 тысяч тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил гендиректор «Райз-Максимко» Юрий КОЛЕСНИК.

«Это самый большой баночный элеватор в мире, первую его очередь мы ввели в 2008 году - шесть банок объемом по 30 тысяч тонн», - сказал Ю.КОЛЕСНИК.

По его словам, сейчас элеватор имеет вместительность 180 тыс. тонн зерна.

«Вторую очередь мы введем в два этапа по 90 тысяч тонн объема зерна до 1 октября» - сообщил Ю.КОЛЕСНИК.

Он подчеркнул, что данный тип элеватора в 3 раза дешевле по энергозатратам, чем обычный бетонный.

Справка УНИАН. Основным направлением деятельности ЗАО "Компания "Райз" является оптовая торговля сельскохозяйственной техникой и запчастями, средствами защиты растений, семенами, минеральными удобрениями, а также сельскохозяйственной продукцией. ЗАО "Компания «Райз» предлагает оптимальные решения в аграрном секторе, обеспечивая современные технологии выращивания основных сельскохозяйственных культур.