АМК может возбудить дела против зернотрейдеров

Антимонопольный комитет Украины предупредил отечественных зернотрейдеров о возможном возбуждении дел против них из-за необоснованно заниженных закупочных цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на совещании в Харьковской областной госадминистрации.

По его словам, намерения АМК о возбуждении дел и неотвратимом применении санкций были обнародованы на недавней встрече в комитете с трейдерами.

"Ряд субъектов рынка котируют свои акции на мировых биржах. Мы им сказали: если не измените политику закупочных цен, о вас узнают в мире (негативную информацию о возбуждении дел)", - добавил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он отметил, что трейдеры просили пока не прибегать к санкциям, пообещав урегулировать эти вопросы. Сейчас АМК ждет от них конкретных действий в этом направлении.

Вопрос цен перед А.МЕЛЬНИЧЕНКО поднял председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ, который сказал, что трейдеры стараются необоснованно занизить закупочные цены, что приводит к большим убыткам аграриев региона.