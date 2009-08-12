АМК: проблем с закупочными ценами на молоко не будет

Антимонопольный комитет Украины считает, что в будущем году в стране исчезнет проблема низких закупочных цен на молоко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на совещании в Харьковской областной госадминистрации.

"Думаю, что в 2010 г. не будет этих проблем", - отметил он.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО подчеркнул, что в разных областях Украины до сих пор имеют место сговоры между молокозаводами по поводу установления низких закупочных цен на сырье. "Мы их штрафовали. Но одними штрафами проблему не решить. Надо решать проблему по крупному", - добавил глава АМК.

Он сказал, что комитет дал свои предложения по разрешению ситуации в МинАП и правительству. В них, в частности, речь идет о создании при содействии Минагрополитики и областных администраций сбытовых кооперативов. Они будут покупать оборудование, которое позволит хранить молоко и определять его качество, составляющие, параметры, в том числе бактериологическая флора, содержание белка и т.д.

Вопрос низких закупочных цен на молоко со стороны молокозаводов затронул на совещании председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ. По его словам, такой сговор привел к тому, что в регионе резко уменьшилось поголовье дойного стада, особенно в частных хозяйствах.