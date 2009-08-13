Экспорт российского зерна может составить 15-19 млн. тонн

Экспорт российского зерна в текущем сельскохозяйственном году (начался 30 июня 2009 года и заканчивается 1 июля 2010 года) может составить 15-19 миллионов тонн, при этом предельный объем зерна для экспорта, исходя из прогнозов урожая зерна в объеме 85 миллионов тонн, не превысит 20 миллионов тонн, заявил журналистам в среду президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, сообщает РИА Новости..

"Исходя из того плана, который есть на текущий момент, в общем будет порядка 20 миллионов тонн зерна, которые мы сможем вывозить на экспорт в течение сезона", - сказал он.

При этом он отметил, что в связи с сужением рынка сбыта и снижения мировых цена на зерно, объемы экспорта будут ниже, чем годом ранее. "Примерные объемы экспорта, которые сможем в течение текущего сезона, до 1 июля 2010 года, будут в диапазоне от 15 до 19 миллионов тонн. Это средние объемы", - продолжил Злочевский. В прошлом сезоне экспорт российского зерна был рекордным и составил 22,4 миллиона тонн.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник озвучивала, в текущем сезоне планируется продать за рубеж порядка 23 миллионов тонн зерна.

Глава РЗС при этом подчеркнул, что необходимые объемы можно будет реализовать при условии поддержки со стороны государства.

"Если все меры поддержки, которые возможны на текущий момент, будут применены в полном масштабе, сможем и 20 миллионов тонн экспортировать. В их отсутствии - и 15 будет сложно", - сказал он.

По его словам, в настоящее время представители отрасли "убеждают" правительство предоставить экспортерам гарантии субсидирования ставок, привлекаемых кредитов.