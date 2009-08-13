Цены на продукты и товары в августе сохранят стабильность

Инфляция в Украине в августе может быть на нулевом уровне на фоне ожидаемого снижения цен на продовольствие, считает руководитель группы советников главы Нацбанка Украины Валерий Литвицкий.

"Есть осторожные оптимистические надежды на то, что мы в августе будем иметь стабильные цены при небольшой продовольственной дефляции. Если и будет инфляция, то она, конечно, будет измеряться уровнем статистической погрешности - десятые (процента)", - сказал он на пресс-конференции 12 августа.

При этом, по мнению В.Литвицкого, низкий показатель инфляции может сохраниться и в сентябре.