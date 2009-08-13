В Украине намолочено более 35 млн. тонн зерна

В Украине по состоянию на 12 августа 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено 35,31 млн. тонн зерна.

Зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади более 12,4 млн. га, или 96% планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 28,4 ц/га.

В частности, на указанную дату было намолочено около 21 млн. тонн пшеницы с площади 6,6 млн. га, что составляет 97% от плана, при средней урожайности 31,9 ц/га.

Согласно оперативным данным, аграрии также собрали почти 12,4 млн. тонн ячменя с площади более 4,9 млн. га (98% от прогноза), 520 тыс. тонн гороха с 272 тыс. га (98% от прогноза).

Продолжается уборка ржи. К указанной дате намолочено 862 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,7 ц/га.

Аграрии к 12 августа также собрали более 18 млн. тонн рапса с 1 млн. га при средней урожайности 18,1 ц/га.