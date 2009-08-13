Аграрии Днепропетровской области хранят зерно на собственных складах

Аграрии Днепропетровской области 70% собранного урожая зерновых хранят на собственных складах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, в собственности сельхозпроизводителей региона сегодня находятся более 1,3 тыс. зернохранилищ общей емкостью свыше 1,6 млн. тонн зерна.

В.БОНДАРЬ отметил, что нестабильность рынка зерна, рост цен на прием и хранение зерна на элеваторах вынуждают аграриев самостоятельно готовить его до товарной кондиции.

Сегодня на 52 сертифицированных элеваторах Днепропетровской области, рассчитанных на прием 2,4 млн. тонн зерновых, хранится 677 тонн зерна. Урожай ранних зерновых в регионе в 2009 г. составил более 2,3 млн. тонн.