В Днепропетровской области начала работу лаборатория

В Днепропетровской области на базе испытательного центра ГП "Кривбасстандартметрология" начала работу лаборатория по проверке пищевых продуктов на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как сообщили УНИАН в Госпотребстандарте, это первая в восточном регионе Украины лаборатория по проверке пищевых продуктов на содержание ГМО.

Заявки на лабораторные исследования от субъектов хозяйствования, в частности товаропроизводителей пищевой продукции, уже принимаются.

В лаборатории проводятся исследования по определению качественного и количественного содержания генетически модифицированных организмов в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 2009 г. № 468 «Об утверждении Порядка этикетировки пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в оборот» с 1 июля 2009 года вводится обязательная этикетировка пищевых продуктов, содержащих ГМО.