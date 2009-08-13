Запрет на ввоз молока из Литвы в Россию

Ограничения по ввозу молочной продукции из Литвы, которые Россия вводит с 17 августа, могут быть сняты в короткие сроки, при этом запрет коснулся только четырех предприятий из примерно двух десятков поставщиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко..

"Во всех четырех случаях был обнаружены остатки тетрациклина", - сказал он, уточнив, что антибиотики были обнаружены в литовском сливочном масле, сметане, твороге и молоке.

"Как долго продлится срок ограничений, зависит от ветеринарных служб Литвы. Но мы с ними работаем, и думаем, что поставки восстановятся достаточно быстро", - сказал Алексеенко.

По его словам, причиной того, что продукция с содержанием запрещенных веществ прошла через границы, могло стать многократное увеличение в последнее время объема поставок из Литвы. "Возможно, из-за резко возросшего объема поставок в мониторинге литовской ветеринарной службы произошел сбой", - пояснил представитель Россельхознадзора.

Подобный случай был с Бразилией около трех лет назад, когда эта страна резко увеличила объемы экспортируемого мяса. "Тогда тоже были введены временные ограничения, но местная ветеринарная служба довольно оперативно восстановила мониторинг, и ограничения были сняты", - отметил Алексеенко.

Россельхознадзор не уточнил, сколько составляет объем молочной продукции, поставляемый в РФ "запрещенными" компаниями. Однако, как пояснил РИА Новости исполнительный директор Молочного союза России Владимир Лабинов, в общем объеме импорта молочной продукции в РФ доля Литвы не превышает 5%. "Данные меры Россельхознадзора никак не отразятся на розничном российском рынке", - добавил эксперт.