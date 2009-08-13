В Кировоградской области поголовье КРС выросло на 21%

В январе-июле 2009 года во всех категориях хозяйств Кировоградской области численность поголовья крупного рогатого скота выросла на 21% и составила 165,9 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В том числе поголовье коров выросло на 4,2% - до 77 тыс. голов, свиней – на 10,7% - до 243,2 тыс. голов, овец и коз – на 32,3% - до 52,8 тыс. голов, птицы всех видов – на 41,3% - до 6014,4 тыс. голов.

По информации облстата, в течение января-июля т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, хозяйства всех категорий области увеличили производство молока на 0,7% - до 212,7 тыс. тонн. В то же время, производство мяса уменьшилось на 11,6% - до 32,1 тыс. тонн, яиц – на 1,3% - до 288,8 млн. штук.

Соотношение общего объема выращенных скота и птицы к реализации животных на убой в сельскохозяйственных предприятиях составило 145,9% (в прошлом году – 104,5%), что свидетельствует о росте численности поголовья.

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года выросла продуктивность скота в сельскохозяйственных предприятиях. Надой молока от одной коровы (по среднему поголовью) увеличился на 195 кг (на 9,4%) и составил 2269 кг.

Среднесуточный прирост крупного рогатого скота при выращивании, вскармливании и нагуле увеличился на 71 кг (составил 470 кг), свиней – на 13 кг (270 кг).