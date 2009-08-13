ООО "Панда" заявило о намерениях купить Цибулёвский сахзавод

Владельцы ООО "Панда" приняли решение о выкупе ООО "Цибулёвский сахарный завод" (Черкасская обл.) и о восстановлении его работоспособности. Также в планах ООО "Панда" - увеличение объемов производства сахара путем приобретение двух сахарных заводов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила директор ООО "Цибулёвський сахарный завод" Валентина ДИШЛЕВА.

Руководители ООО "Панда" уже провели встречи с руководителями СООО "АгроВильд Украина" и ООО "Полковничий хутор", на которых договорено о подготовке грунта в нынешнем году под посев сахарной свеклы для создания сырьевой зоны Цибулёвского сахарного завода. В данное время ООО "Панда" заключает соглашения аренды земельных паев с крестьянами, в которых предусмотрено обязательное выращивание сахарной свеклы. ООО "Панда" арендует у владельцев земельных паев 43 тыс. га, из них: 6808 га - это посевы сахарной свеклы. 67% сахарной свеклы, посеянной в Черкасской области, - это сахарная свекла ООО "Панда".

По словам В.ДИШЛЕВОЙ, в 2005 году вокруг Цибулёвского сахарного завода разгорелся корпоративный спор между его владельцами и он продолжается до этого времени. За этот период сырьевая зона завода была утрачена и передана собственниками завода другим фирмам. При передаче корпоративных прав СООО "Людмила" ЗАО "Райз-агро", владельцы ЗАО "Райз-агро" пообещали выкупить Цибулёвский сахарный завод и после проведения его реконструкции обеспечить его дальнейшую работу по переработке сахарной свеклы. Однако финансовый кризис внёс коррективы в планы, и на сегодня ЗАО "Райз-агро" завод не интересует. И в 2008 году Цибулёвский сахарный завод впервые не начал сезон сахароварения.

По словам В.ДИШЛЕВОЙ, в 2009 году в Черкасской области будут работать только 2 сахарных завода из 27 когда-то существующих: Жашковский сахарный завод (ООО "Оберег") и Селищанский сахарный завод (ООО "Панда").