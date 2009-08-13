В Николаевской области не могут сдержать рост цен на сахар

Государственная инспекция по контролю за ценами в Николаевской области не может сдержать необоснованное увеличение цен на сахар в области.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказала начальник Госинспекции по контролю за ценами в Николаевской области Людмила КОВАЛЬ.

«Мы хотели бы влиять на сдерживание цен, в полной мере выполнять свои должностные обязанности, но мы довольно ограничены в исполнении своих полномочий и не можем сдержать необоснованное их увеличение», - отметила она.

По ее словам, цены на сахар в крупных магазинах области колеблются от 5 грн. 35 коп. до 6 грн. 50 коп., по таким ценам продается в рознице сахар, закупленный у дистрибьюторов.

Л.КОВАЛЬ сообщила, что Николаевская облгосадминистрация составила список супермаркетов, получающих сахар из Госрезерва. Так, запасами из Аграрного фонда по цене 4 грн. 02 коп. за килограмм (без учета торговой надбавки и транспортных расходов) торгуют общества с ограниченной ответственностью «Пятый океан», «Водный мир», «Эко», ОАО «Южный Буг» и единственное предприятие за пределами областного центра — ООО «Виктория». Сахар по доступной цене раскупается за считанные часы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Главного управления экономики Николаевской ОГА Владимир ГРИПЕНКО, области выделили из Аграрного фонда всего 240 тонн сахарного запаса, что в масштабах области очень мало.

По данным Госинспекции по контролю за ценами в Николаевской области, на текущий маркетинговый год украинские производители установили такие цены на свою продукцию: минимальная стоимость килограмма сахара — 3 грн., максимальная — 5 грн. 70 коп.

В то же время на Центральном рынке г. Николаева и рынке «Колос», где ситуацию отслеживают специалисты Госинспекции, цена за килограмм сахара колеблется от 5 грн. 40 коп до 8 грн. Максимальная цена сахара в небольших магазинах области достигает 7 грн. 30 коп., отмечает Л.КОВАЛЬ.

Она считает, что причиной необоснованного сезонного роста цены на сахар является пренебрежение законными требованиями со стороны реализаторов готового продукта. Во время проверок субъекты предпринимательской деятельности отказываются предъявлять сотрудникам инспекции специальные декларации, в которых ставятся отметки о каждом последующем повышении цены товара и без которых продавать товар запрещено. Отследить, кто и на сколько повышает цену, практически невозможно. К тому же часто на упаковках отсутствуют какие-либо сведения о производителе и качестве товара. К нарушителям применяются лишь административные меры воздействия, которые не имеют должного эффекта, подчеркнула руководитель контролирующего органа.

Как сообщал УНИАН, 10 августа министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что на сегодня реальная цена сахара в Украине составляет не более 4,3 грн. за кг. Он сказал, что правительство уже в ближайшее время примет ряд мер, направленных на стабилизацию ценовой ситуации на рынке сахара. В частности, в ближайшее время на рынок будет направлено около 50 тыс. тонн сахара по цене от 4 до 4,3 грн. за килограмм, в зависимости от расходов на доставку.