Кабмин утвердил порядок бесплатной выдачи госактов на землю

Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки.

Постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, запрещается взимание с граждан Украины платы за оформление и выдачу государственных актов на право собственности на земельные участки и предоставление дополнительных и сопутствующих услуг по разработке документации по землеустройству, а также любых других платежей, в частности взносов в благотворительные и другие фонды.

Порядок определяет упрощенную процедуру бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек, ведения личного крестьянского хозяйства в пределах населенных пунктов и занятия садоводством в размерах, определенных ст. 121 Земельного кодекса Украины, после принятия решения о передаче гражданам бесплатно в частную собственность земельных участков.

Для получения госакта гражданин обращается с заявлением о выдаче акта к представителю территориального органа Госкомзема. Оплата работ и услуг, связанных с оформлением и выдачей госактов, осуществляется заказчиком за счет средств государственного бюджета.

Правительство также решило увеличить предельную численность работников Госкомзема до 335 единиц и подчиненных ему территориальных органов до 14374 единиц с целью обеспечения бесплатного оформления и выдачи гражданам госактов, проведения инвентаризации земель, ведения государственного земельного кадастра, размежевания земель государственной и коммунальной собственности.

Согласно постановлению, Госкомзем должен подать на протяжении месяца в Кабмин предложения по упрощению и удешевлению процедуры изготовления и согласования документации по землеустройству, необходимой для принятия органами местной власти решений о передаче в собственность гражданам Украины земельных участков.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, кроме пункта 1 (утверждение Порядка бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки и Порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для осуществления мер по бесплатным оформлению и выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки).